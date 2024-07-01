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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Cinayete ilişkin ilk duruşma Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görüldü. Duruşmanın başında MHP avukatları davaya katılma talebinde bulundu.



Savcı, MHP’nin suçtan zarar görmediğini beyan ederek, katılma talebinin reddini istedi.



Mahkeme de katılma talebini reddetti. TETİKÇİ ÖZYAĞCİ SAVUNMA YAPTI

Ardından tetikçi Eray Özyağci’nın savunmasına geçildi. Duruşmada ilk savunması alınan tutuklu sanık tetikçi Eray Özyağci, dosyanın sanıklarından Doğukan Çep’in, kendisine, “Sinan Ateş bir dava dosyası için bana söz verdi. Benden para istedi, gönderdim ama sözünü tutmadı.” dediğini öne sürdü.

Çep’in, dolandırıldığı için öfkelendiğini söylediğini iddia eden Özyağci, “Ona, ‘Abi, sen beni biliyorsun. Sen ayarla ben ayaklarından vururum’ dedim. Daha sonra Suat Kurt’u aradım. Ona ‘Ankara’da bir hasmım var ayaklarından vuracağım yardım eder misin?’ dedim. O da kabul etti.” ifadesini kullandı.



Ankara'ya gitmesinin ardından cinayet anında motosikleti kullanan sanık Vedat Balkaya’yla buluştuğunu söyleyen Özyağci, olay gününü şu sözlerle anlattı:



“‘REİSİ VURDUK, REİSİ VURDUK’ DİYE BİR SES DUYDUM”



“Vedat'a, Doğukan abinin alacak meselesi için biriyle görüşeceğimi, silah sesi duyması halinde korkmayıp beklemesini söyledim. Sonra kafeye oturup Doğukan abimden haber bekledim. Beni arayıp 'Sinan Ateş'in yanında iki kişi var. Ayaklarından vur uzaklaş, diğerleriyle uğraşma' dedi. Yukarıdan aşağıya üç kişinin geldiğini gördüm. Sinan Ateş'in ayaklarına sağlı, sollu ateş ettim ve sonra kaçmaya başladım. Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra 'reisi vurduk, reisi vurduk' diye bir ses duydum.”



Özyağci, kendisini bekleyen motosiklete binerek, Çep’in daha önce kendisine gönderdiği Gölbaşı’ndaki konuma gittiklerini kaydetti.



Araçta daha önceden tanıdığı Mustafa Kemal isimli kişinin olduğunu söyleyen Özyağci, araca binmesinin ardından Çep’i aradığını belirterek, “Ona, 'Abi ben ayaklarına doğru sıktım ama 'reisi vurduk' diye bağırdılar. Bunda başka bir iş olmasın' dedim. Bana, 'Mustafa Kemal'le Gölbaşı'ndaki yere gidin, kafanıza göre iş yapmayın' dedi. Kimin olduğunu bilmediğim bir eve gittik. Doğukan abi, 1 saat sonra yine aradı ve 'Sinan Ateş ölmüş. Sana sadece ayaklarına sık demedim mi? dedi. Ben de adamı öldürmediğimi, ayaklarına sıktığımı söyledim. Bana kızıp telefonu kapattı. Akşam bir daha aradı ve 'Vedat yakalandı İstanbul'a gitmeyin. Birkaç gün misafir kalın' dedi. 4 güne yakın Gölbaşı'ndaki evde kaldık.” savunmasını yaptı.

Sinan Ateş'in öldürüldüğü an güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti

“ARAÇ BAGAJINDA İZMİR’E GÖTÜRÜLDÜM”



Sanık Eray Özyağci, cinayetten 4 gün sonra Mustafa Kemal ismindeki arkadaşının yardımıyla araç bagajında İzmir’e götürüldüğünü anlattı.



Bir villada yaklaşık 1 ay saklandığını anlatan Özyağci, şunları söyledi:



“Mustafa Kemal, 'botu ayarladım, seni Edirne'den yurt dışına çıkaracağız' dedi. Sonra beni bagaja soktular ve Edirne'ye bu şekilde gittim. Bagajdan indirdiklerinde 'biz yoldayken deprem oldu, o yüzden yol boştu' dedi. Beni bekleyen kişilerle botla nehre indim. Orada, bizim askerlerimiz ateş etti. Herkes panik oldu ben de direk suya atladım. Yüzerek Yunanistan'a çıktım. Birkaç saat yürümemin ardından Yunanistan askerleri yakaladı. Türk olduğumu, terörist olmadığımı söyledim. Beni kelepçeleyip dövmeye başladılar. Sonra beni botla sınır hattımıza attılar. Orada teslim oldum.”



Daha sonra Ankara Emniyetine teslim edildiğini, emniyet sorgusunun ardından savcılığa sevk edildiğini belirten Özyağci, şu iddialarda bulundu:



“Orada üç savcıya ifade verdim. Savcı Durmuş Ali Kaya, 'Bize hikaye anlatma. Bu işin siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey'den talimat aldıysan bizi uğraştırma. MHP'den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım. Seni içeride de dışarıda da koruyacağız. Sana insan ve araç fotoğrafları göstereceğiz. Bunları onayla yeter' dedi. Ben bunları duyunca şok oldum. 'Böyle iftiralara alet olmam. Beni neden böyle bir şeye alet etmeye çalışıyorsunuz? dedim. Ondan sonra iyice öfkelendi. Yanıma geldi ve fotoğraflar göstermeye başladı. Tanımadığımı söyledim. Sonra araçlar gösterdi. 'Bunlara binmedim' dedim. Bana, 'Öldürülmekten korkmuyor musun?' dedi. Ben de 'Ölüm kalım triplerim olsa bu işi yapmazdım' dedim. 'Ben bu dosyanın kalemşoruyum. Her türlü müdahaleyi yapacağım. Seçimden sonra herkes görecek' dedi. Bana gösterilen fotoğraflar ve araçları sonradan medyadan gördüm.”



“HATIRLAMIYORUM”



Sanık Eray Özyağci'nin savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.



Özyağci, İstanbul'dan ayrılmadan önce sanık Çep'in wi-fi cihazı verip vermediği sorusu üzerine, “Hatırlamıyorum.” dedi.



Olay gününden önce Ateş'in ofisinin olduğu bölgeye gittiği hatırlatılarak, adresi kimden aldığı sorulan Özyağci, “Abim bana ne diyorsa onu yaptım." ifadesini kullandı. Sanık Özyağci, olayda kullanılan silahı nereden temin ettiğine ilişkin soruya, "Benim yıllardır tabancam var zaten, parasını verip temin etmiştim.” cevabını verdi.



“BANA ‘SİLAH SESİ DUYARSAN KORKMA’ DEDİ”



Duruşmada savunma yapan ikinci sanık, cinayette kullanılan motosikleti süren kişi olan Vedat Balkaya oldu.



Olay tarihinden bir süre önce cezaevinden çıktığını, iş bulma konusunda zorluk çektiğini anlatan Balkaya, sanıklardan Doğukan Çep'in uyuşturucudan uzak durması şartıyla motor alabileceğini söylediğini, kendisine verdiği sözü tuttuğunu belirtti.



Çep'in kendisine bir miktar para ve 2-3 tane de motosiklet ilanı attığını ifade eden Balkaya, bir süre sonra motoru aldığını, motoru aldıktan bir gün sonra sanık Çep'in kendisini aradığını anlattı. Sanık Balkaya, “Ataşehir'de buluştuk. 'Ankara'da birinden alacağım var, Eray'ı Ankara'ya götürecek araba var ama getirecek kişi yok.' dedi. Bunun üzerine yardım amaçlı sabah 6 suları Ankara'ya vardım.” sözlerini sarf etti.



Sanık Vedat Balkaya, olay gününe ilişkin şunları anlattı:



“Ayın 30'unda öğlen 12.30 sularında Eray beni uyandırdı. 'Alacağımız olan kişi gelmiş, almaya gidiyoruz acele et' dedi. Eray arkama bindi, beni yönlendirdi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde indirdim. Bana, 'Silah sesi duyarsan korkma.' dedi. Bunun üzerine Doğukan'ı aradım, bir sıkıntı olup olmadığını sordum. Bir süre orada bekledim, sonra Eray bir hışımla geldi. Eray'ın yönlendirmesiyle yaklaşık yarım saat gittikten sonra bir petrol ofisine gittik. Eray iner inmez kaskı fırlattı. 'Benimle İstanbul'a gelmeyecek misin?' dedim. 'Gelmeme gerek kalmadı, sen devam et, İstanbul'da görüşürüz.' dedi. Kendisini bekleyen arabaya bindi ve gitti.”



“BİRİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM”



Sanık Balkaya, olay tarihinden önce Ateş'i tanımadığını, öldürülmesinden de haberdar olmadığını ileri sürdü.



Balkaya, “Bana alacak verecek meselesi dediler. Vurulma olayı deselerdi cezaevinden yeni çıkmış biri olarak asla yardım etmezdim. Doğukan'ı aradım, Eray tedirgindi, bir şey olduysa bana söyleyin dedim. Ben bu olayın aslını Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde öğrendim. Eray'ın birini vurduğunu orada öğrendim. Beni buraya kandırarak getirdiler. Ben Sinan Ateş'i tanımıyorum, sosyal statüsünü bilmiyorum. Burada birinin vurulacağını, öldürüleceğini bilmiyordum." savunmasını yaptı.



Sanık Balkaya, suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sinan Ateş cinayetinin işlendiği nokta

DOĞUKAN ÇEP: EVET BEN AZMETTİRDİM



Balkaya’nın ardından Doğukan Çep’in savunmasına geçildi.



Çep ifadesinde “Evet ben azmettirdim.” dedi. Planın kendisi tarafından yapıldığını anlatan Çep, “Ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenletecek olsaydım motorla yanlarından geçerken ateş ettirirdim.” dedi.



Ateş’in vücudundan iki farklı mermi çekirdeği çıktığını söyleyen Çep, farklı çıkan mermi türlerinin bir tanesinin Sinan Ateş’in yanında bulunan kişilerin silahına ait olduğunu iddia etti. Çep, Ateş’ten Yargıtay’da bulunan bir cinayet dosyası için yardım istediğini, Ateş’in kendisinden 1 milyon lira istediğini öne sürdü. Kandırıldığını düşünerek Ateş’i silahla yaralamak istediğini, bunu da tetikçi Eray Özyağci’yi azmettirerek yaptığını anlattı. AVUKATIN SORUSUNA YANIT VEREMEDİ



Ateş’in ölümüne üzüldüğünü söyleyen Çep, müşteki avukatının, “Yargıtay tarafından onanmış bir davada Sinan Ateş’ten nasıl bir yardım istediniz?” sorusuna yanıt veremedi. Çep, tahliye talebi olmadığını söyledi. SUAT KURT: BİLSEM YARDIM ETMEZDİM Sinan Ateş’in iş yerinin etrafında keşif yapan Suat Kurt, “Ben de bir alacak verecek meselesi olduğunu düşünüyordum. Birinin vurulacağını bilseydim bu konuda yardımcı olmazdım.” dedi. TOLGAHAN DEMİRBAŞ İDDİALARI REDDETTİ



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dosyada azmettirici olarak adı geçen Tolgahan Demirbaş savunma yaptı.



Demirbaş, cinayetle hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürdü. Öğretmen olduğunu söyleyen Demirbaş, böyle bir cinayete karışmayacağı yönünde ifade verdi. DURUŞMA YARINA ERTELENDİ Sinan Ateş cinayetinin ilk gününde 8 sanık savunma yaptı.



Duruşmanın ilk günü tamamlandı. Dava yarın saat 09.00’da devam edecek.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma öncesi gazetecilere konuştu

AYŞE ATEŞ: AYRILAN DOSYADAKİ 17 ŞÜPHELİ DOSYAYA EKLENMELİ Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



“Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz, ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir.” diyen Ayşe Ateş, “İddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimize sadece suçlular var, sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.



Ateş, tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi. SİYASİLER DE TAKİP EDİYOR

Sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmayı bazı siyasiler de takip ediyor. Duruşma salonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izleyici olarak yer aldı. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı il baro başkanları da izliyor. ÖZEL'DEN İDDİANAME TEPKİSİ Duruşmayı takip eden Özgür Özel, gazetecilere açıklama yaptı.



“Ateş ailesinin adalet arayışına tanıklık etmek için buraya geldik. Sinan Ateş, Ülkü Ocakları’nın önceki dönem genel başkanıdır… Ve Ankara’da, başkentte, hepimizin gözü önünde bir cinayet işlenmiştir.” diyen CHP lideri, “Bu cinayetin tetikçisi bellidir. Cinayete katkı verenler, yardım edenler bellidir. Ama iddianame işin gitmesi gereken tarafına gittiği yerde kesilmiştir.” ifadelerini kullandı. SANIK DIŞARI ÇIKARILDI

Özgür Özel, duruşma salonunda, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte oturdu. Duruşma öncesi, sanıklardan Doğukan Çep, müşteki sıralarında oturanlara yönelik sözleri nedeniyle kolluk personeli tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.