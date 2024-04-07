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Sınırda 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 50 milyon lira değerinde 58 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sınırda 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahası içerisinde 2 TIR durdurularak arama yapıldı.

2 GÖZALTI

Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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