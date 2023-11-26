Sinop’ta fırtına tahıl ambarını devirdi: 1 ölü

Sinop’ta fırtına ölüme neden oldu.



Olay Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü’nde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, Nefize Keserci evinin bahçesinde bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenmek için evinin yanında bulunan tahıl ambarının altına geçti.



Bu sırada fırtına tahıl ambarını devirdi.

Yaşlı kadın, tahıl ambarının altında kaldı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



Nefize Keserci’nin yalnız yaşadığı ve eşinin vefat ettiği, çocuklarının İstanbul’da yaşadığı öğrenildi.