Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: 10'u ağır 16 yaralı

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.



Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.



Gemideki yangın söndürüldü.



3 YARALI SAMSUN'A, 3'Ü DE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ



Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin 7 mil açıklarında dün saat 20.30 sıralarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli mürettebattan 17 kişinin (14 Mısır, 1 Gürcistan, 1 Arnavutluk, 1 Ukrayna) bulunduğu gemide yangın çıktığı ihbarının alındığı belirtildi.



İhbarın ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir."



Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarında aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.



"GEMİDE KALSALAR ZEHİRLENECEKLERDİ"

Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

"KAPTANIN DENİZE ATLADIĞI SÖYLENİYOR"



Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." dedi.



Öte yandan gemi personelinin bir kısmının kimlikleri belirlendi.



Çoğu Mısır uyruklu personelden 13'ünün isimleri şu şekilde:



Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).