Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.
Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.