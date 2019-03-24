Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.

Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.