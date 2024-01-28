Şırnak’ta iş yerinden cephanelik çıktı: 1 gözaltı

Şırnak’ta bir iş yerinde yapılan aramada 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.A. tutuklandı.

Şırnak’ta iş yerinden cephanelik çıktı: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir iş yerinde ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

İş yerinde yapılan aramada, 26 ruhsatsız tabanca, 3 bin 79 fişek, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ve değişik miktar silahlara ait malzemeler ele geçirildi.

Şırnak’ta iş yerinden cephanelik çıktı: 1 gözaltı - 1

İş yeri sahibi S.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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