Şırnak’ta iş yerinden cephanelik çıktı: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir iş yerinde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

İş yerinde yapılan aramada, 26 ruhsatsız tabanca, 3 bin 79 fişek, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ve değişik miktar silahlara ait malzemeler ele geçirildi.