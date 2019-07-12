Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce bankın altına konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 bekçinin yaralandığı saldırının ardından operasyon başlatıldı.

Saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 kişi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.