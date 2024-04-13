Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.00 sıralarında Şişli E-5 Karayolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Mecidiyeköy’den Ankara istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı.

Motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

Motosiklette yolcu olan şahıs kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan sürücüye müdahale etti.

Yapılan incelmelerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.