Şişli'de tekme tokat yol verme kavgası

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde dün iddiaya göre; aynı istikamette ilerleyen taksi şoförü ile kasalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler, yolun ortasında tekme tokat kavga etmeye başladı.

Kavga eden sürücüleri, çevredekiler ve diğer sürücüler ayırmaya çalıştı.



Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Görüntülerde; sürücüler tekme tokat kavga ederken, taksideki yolcunun araçtan indiği görülüyor, çevredekiler kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışıyor.