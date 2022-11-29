Şişli'deki gecekondu katliamında bir kişi gözaltında

İstanbul'da gecekondudaki katliamla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda geçtiğimiz cuma akşamı Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Öztura 'ın cansız bedenleri bulunmuştu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri anlaşılan 3 kişinin katil zanlısı Burak P. Sakarya'da saklandığı evde yakalandı.

Emniyette susma hakkını kullanan katil zanlısı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının ''yaralama'' ve ''uyuşturucu''dan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Cinayetin uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı sanılıyor.