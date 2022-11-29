Şişli'deki gecekondu katliamında bir kişi gözaltında

İstanbul Şişli'de, ikisi kadın 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak bir kişi Sakarya'da gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlının 'yaralama' ve 'uyuşturucu'dan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şişli'deki gecekondu katliamında bir kişi gözaltında

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İstanbul Şişli'de cinayet: Gecekonduda 3 ceset bulundu

'da gecekondudaki katliamla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda geçtiğimiz cuma akşamı Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Öztura 'ın cansız bedenleri bulunmuştu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri anlaşılan 3 kişinin katil zanlısı Burak P. Sakarya'da saklandığı evde yakalandı.

Emniyette susma hakkını kullanan katil zanlısı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının ''yaralama'' ve ''uyuşturucu''dan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Cinayetin uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı sanılıyor.

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