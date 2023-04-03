Sitelerde EYT tartışması: Apartman görevlisine tazminatı kim ödeyecek?

Apartman ve sitelerde "emeklilik" tartışması yaşanıyor. EYT düzenlemesi ile site ve apartmanda çalışan pek çok görevli emekli olmaya hak kazandı. Bu durum yeni bir soruyu beraberinde getirdi.



Sitelerde emekli olan çalışan sayısı arttıkça tazminattan kimin sorumlu olacağı tartışma doğurdu.



Tartışmaya ilişkin konuşan Apartman Site Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Burada yönetim bunları ödemekle yükümlü tabi. Bunu öderken kat maliklerine hangi dönemde malikse o döneme göre bölerek tahsil etmekle kiracıların herhangi bir kıdem tazminatı ile ilgili işçinin hakkıyla ilgili bir yükümlülüğü söz konusu değil." dedi.



Evi yeni satın alanlar görevlilerin geçmiş yıllardaki tazminatından muaf olmayı talep ediyor. Hukukçulara göre, yükümlülük zaten dairenin sahibi olunan süreyi kapsıyor. Ancak evin eski sahibinden tahsilat yapmak pek kolay değil. Taraflar genellikle mahkemenin yolunu tutuyor.



EYT'lilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kıdem tazminatı alabilecekler mi? Ayrıntılar belli oldu Haberi Görüntüle Çalışanın kıdem tazminatı konusunda bir diğer tartışma konusu da dairenin büyüklüğü. 1+1 daire de 5+1 daire de site çalışanlarının tazminatından aynı oranda sorumlu.



Avukat Güllü, "Kıdem tazminatı dediğiniz ödeme arsa payına ya da hissesine bakılmaksızın eşit şekilde ödenir. Her bağımsız bölüm aynı oranda katılmak zorunda bu giderlere." değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanlar, apartman görevlilerinin tazminatı konusnda sorun yaşanmaması için ayrı bir fon oluşturulmasını öneriyor..



Bu fonun bir hesapta tutulması ve nemalandırılması tavsiye ediliyor.

