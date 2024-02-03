Sivas’ta devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Sivas’ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



H.H. idaresindeki 58 PA 655 plakalı otomobil, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda refüje çarparak devrildi.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile birlikte H.H, M.H. ve Z.H. yaralandı.



Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.