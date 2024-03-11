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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

İsmetpaşa Caddesi Zara Toplum Sağlığı Merkezi önünde M.T. yönetimindeki hafif ticari araç, teravih namazı sonrası camiden çıkarak yolun karşısına geçip evine giden A.K. (80) isimli yayaya çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı 'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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