Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kaldı

Sivas'ta Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için minibüsü ile Karşıyaka Mahallesi'nde oturduğu evin önüne geldi.

Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.



Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

