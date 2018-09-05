Sivas'ın İmranlı ilçesinde Aydoğan Köyü'nden ilçeye giden Aydın Aydın yönetimindeki otomobil, Bağderesi mevkisinde şarampole devrildi.
Otomobildeki Münevver Özbek olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Musa Özyurt 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas İmranlı'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde Aydoğan Köyü'nden ilçeye giden Aydın Aydın yönetimindeki otomobil, Bağderesi mevkisinde şarampole devrildi.