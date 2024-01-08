Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden "Boeing 737 MAX 9" açıklaması

İmalatçı Boeing firmasınca belirlenecek ve FAA tarafından onaylanacak kontrol veya bakım işlemleri sonunda uçakların yeniden sefere verilebileceği değerlendirilmektedir. Süreçler Genel Müdürlüğümüzce tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütülmekte olup ülkemiz havayolu işletmelerine ait bahse konu hava araçları ve ülkemiz hava sahasını kullanacak anılan hava araçlarına ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüz talimatlarıyla yönetilecektir.''

NE OLMUŞTU?



Alaska Havayolları'na ait ''Boeing 737 MAX 9'' tipi uçağın kalkışından bir süre sonra acil çıkış kapısı kopmuştu.



Olayın ardından ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) aldığı kararla, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin filosunda bulunan bu tipteki uçakları tedbir amaçlı olarak yere indirerek seferlerden çekmişti.



Karar sonrası THY'nin filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi.



Konuyu titizlikle takip ettiklerini ifade eden FAA yaptığı yeni açıklamada ise, önceliğin halkın güvenliğini sağlamak olduğunu ve bu nedenle uçakları indirdiklerini ve güvende olduklarına kanaat getirene kadar uçakların yerde tutulacağını yineledi.