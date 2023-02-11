Siyasilerden Deniz Baykal'ın vefatına taziye mesajları

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

Salı günü Meclis'te yapılacak törenin ardından Çarşamba günü Antalya'da defnedilmesi beklenen Deniz Baykal için siyasiler taziye mesajları yayımladı.



Baykal'ın vefat ettiğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duyurdu.

Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

''Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.''

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP eski Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı üzerine yayımladığı mesajda "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, ''Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum'' diyerek taziye mesajı yayımladı.