SMA'lı bebeğin bağış kumbarasını çaldı

Bursa bir markette SMA hastası Göktuğ bebek için bağışların toplandığı kumbara çalındı.

SMA'lı bebeğin bağış kumbarasını çaldı

Karacabey'de ailesiyle beraber yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirildi.

Müşteri gibi markete giren bir kişi ise kasaya yaklaşarak kumbarayı alıp montunun cebine koydu.

SMA'lı bebeğin bağış kumbarasını çaldı - 1 SMA hastası Göktuğ bebek için toplanan bağışların yer aldığı kumbara böyle çalındı.

Bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi.

Kumbaranın çalınma anı markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

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