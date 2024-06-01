Sokak hayvanları uyutulacak mı? "Bizim Can ve Papatya ile sorunumuz yok!"

Sokak köpeklerine yönelik yasal düzenleme hazırlığı, bir süredir tartışma konusu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak köpekleri sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çerçevesini anlattı. "Bütün sokak köpeklerine ötanazi, öldürme işlemi uygulanacak" söylemlerinin doğru olmadığını kaydeden Güler, "Bizim mahallelerimizin maskotu haline gelmiş, adı Can, adı Yaren, adı Beyaz, adı Papatya ismi konulmuş bu köpeklerimizle ilgili bizim sorunumuz yok. Toplumun sorunu, saldırganlaşmış, çeteler halinde gezen köpeklerimizle ilgili durumdan bahsediyoruz. Sorun belli" dedi.

Sokak hayvanları uyutulacak mı? "Bizim Can ve Papatya ile sorunumuz yok!"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak köpekleri sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çerçevesini anlattı. Güler, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004'te çıkarıldığını, 2021'de de bu alanda farklı düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Yapılması planlanan yasal düzenlemeyle ilgili gerçeğe aykırı ve yanlış bilgilerin bulunduğuna işaret eden Güler, "Bütün sokak hayvanları toplanarak öldürülecek" gibi söylemlerin yer aldığını dile getirdi.

Toplum sağlığı açısından devletin alması gereken tedbirlerin bulunduğunu vurgulayan Güler, Hayvanları Koruma Kanunu'nda mahalli idarelerin görevlerinin belirlendiğini aktardı.

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Abdullah Güler, sokaklarda çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşadığı sıkıntılar var. Bunları asla görmezden gelme imkanımız yok. Sabah okula giden çocuklarımızın, sabah parkta, bahçede, mahallede yürüyüş yapan vatandaşlarımızın, sabah namazına giden cami cemaatimizin yaşadığı birçok saldırı olayları var. Sahipsiz, başı boş, saldırganlaşmış, çeteler halinde gezen sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde köpeklerimiz var. Kuduzlu temas sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Ülkemizin kuduz riskiyle karşı karşıya kaldığı bazı durumlar var."

"BİZİM CAN, YAREN VE PAPATYA İLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"

"Bütün sokak köpeklerine ötanazi, öldürme işlemi uygulanacak" söylemlerinin doğru olmadığını kaydeden Güler, "Bizim mahallelerimizin maskotu haline gelmiş, adı Can, adı Yaren, adı Beyaz, adı Papatya ismi konulmuş bu köpeklerimizle ilgili bizim sorunumuz yok. Toplumun sorunu, saldırganlaşmış, çeteler halinde gezen, sokak güvenliğini ve toplum sağlığını etkileyen köpeklerimizle ilgili durumdan bahsediyoruz. Sorun belli." diye konuştu.

Esas olanın, köpeklerin barınaklara alınması ve barınakların yaşam kalitesinin de yükseltilmesi olduğunu dile getiren Güler, belediyelerin barınakları yapma zorunluluğunun bulunduğunu, bunun da yeni bir durum olmadığını söyledi.

Güler, sahiplenmenin güçlü şekilde desteklenmesini, kısırlaşmanın devam ettirilmesinin, aşılama ve çip takmayla da süreci yönetmek istediklerini sözlerine ekledi.

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