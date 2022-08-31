Sokak köpeğini bacağından vurdular

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şenyuva Mahallesi'ndeki bir parkta sokak köpeği bacağından silahla vuruldu.

27 Ağustos'ta meydana gelen olayda yaralı köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Çevre sakinleri, köpeği havladığı için bölgede bulunan mahalle bekçisinin tabancası ile yaraladığını iddia etti.

Görgü tanığı Onur Efe Altınok, olay sırasında parkta arkadaşlarıyla oturduklarını söyleyerek, "Markete gitmek için kalktığımızda köpek havladı. Bekçi şapkasıyla köpeğe müdahale etti. Köpek kendisini sevdirmeye giderken bekçi, yere ateş açtı. Kurşun köpeğin bacağına isabet etti. Polise haber verdik; ama bir işlem yapılmadı" dedi.



Mahallede oturanlardan Asena Alpaydın da silah sesi üzerine parka gittiğinde yaralı köpekle karşılaştığını anlatarak, "Bekçi köpeğin saldırdığını iddia etti. Biz burada 4-5 yıldır köpekleri besliyoruz, hiçbiri saldıracak köpekler değil. CİMER'e şikayette bulunduk" diye konuştu.

''HAYVANLARI KORUMA KANUNU İŞLETİLMELİ''

Avukat Tuğba Gürsoy ise bekçinin, savunmasız bir hayvana ateş etmesiyle birden fazla yasa hükmünü ihlal ettiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

''Olayın mağduru olan köpekle ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu işletilmelidir. Bu kanuna göre hayvana acımasızca muamele suçtur ve adli işlem başlatılması gerekir. Bekçinin silahı ruhsatlı değil ise buna göre ayrı bir idari ve adli işlem yapılmalıdır.''