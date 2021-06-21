Sokak köpekleri buzağıyı telef etti

Bolu’nun Karacasu beldesinde yaşayan Ertuğrul Tosun’un otlaması için dışarı çıkardığı buzağısına köpekler saldırdı. Köpeklerin buzağıya saldırdığını gören vatandaşlar durumu Tosun’a haber verdi. Buzağısının yanına giden Tosun hayvanı can çekişirken buldu. Köpeklerin saldırdığı buzağı kısa sürede telef oldu.



“Sanki kurt saldırmış”



Telef olan buzağısını cep telefonuyla görüntüleyen ve büyük üzüntü yaşayan Tosun, köpeklerin insanlara da saldırdığını söyledi. Tosun, “Hepsinin kulağında küpe var ama çete olmuşlar. Akşam olduğunda insan da yerler. Yetkililer önlem alsınlar. Bugün benim canım yandı, hayvanım gitti. Yarın birinin çocuğuna bir şey olsa kim verecek bunun cevabını. Hayvanı paramparça etmişler. Sanki kurt saldırmış. Her tarafı paramparça” dedi.





“Millet sokağa çıkmaya korkuyor”



Yetkililerin önlem almasını isteyen Tosun, “20-25 tane koca koca köpekler Karacasu’da cirit atıyor. Yetkililerle konuştum. ‘Biz ne yapabiliriz?’ diyorlar. Sizin de çocuğunuz var. Yapacaksanız bir şey yapın. Biz bu hayvanlara bir şey yapamıyoruz. Allah’ın yarattığı hayvanlar onlar da. Ama sizin ıslah edecek yerleriniz, hayvan barınaklarınız var. Alın bunları koyun. Millet sokağa çıkmaya korkmaya başladı” ifadelerini kullandı.



“O hayvanı ben doğurttum”



Buzağının yaşaması için kalp masajı ve suni teneffüs yaptırdığını belirten Ertuğrul Tosun, “O hayvanı ben doğurttum. Hayvan ölmesin diye kalp masajı yaptım. Suni teneffüs yaptım. Elimde de öldü hayvan. Ciğerim yandı. Bir evladım ölmüş gibi yüreğim yandı. Yarın bu bir ananın evladına olsa kim verecek bunun cevabını.” diye konuştu.