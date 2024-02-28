Sokak ortasındaki komşu kavgasında haksız tahrik indirimi

İzmir'de 3 kişinin öldürüldüğü komşu kavgası davasında yargılamaya devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararına taraf avukatlarının itirazı üzerine duruşma açtı.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı. Müşteki sanık Funda Topaloğlu ile taraf avukatları, salonda hazır bulundu.



Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, savunmasında, maktulün Yahya Köşek'in yolunu kestiğini, kavga ettiklerini, kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü. Kılıç, yargılanan ağabeyi Mehmet Kılıç'ın ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.



Mahkeme başkanı, poliste ve ilk derece mahkemesindeki ifadelerinde farklılıklar bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık Kılıç, "Şimdiki ifadem doğru." yanıtını verdi.



Sanıklardan Mehmet Kılıç ise kardeşi Ali İhsan Kılıç ile maktul Yahya Köşek arasında yaşananları bilmediğini ve olayla ilgisinin olmadığını iddia etti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Cumhuriyet savcısı, Ali İhsan Kılıç ile maktul Yahya Köşek'in daha önce kavga ettiklerini, Kılıç'a, bu suçtan verilen müebbet hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.



Savcı, diğer suçlara ilişkin sanıklara verilen cezalar ile Filiz Topaloğlu hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun olduğunu savundu.



Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'a, Yahya Köşek'i öldürmesi suçuna karşılık verilen müebbet hapis cezasını, haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıla düşürdü.



Sanıklardan Ali İhsan Kılıç ile Mehmet Kılıç'a verilen diğer hapis cezaları ile Köşek çiftinin kızları Filiz Topaloğlu'na verilen beraat kararı ise hukuka uygun bulundu.



NE OLMUŞTU?



İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu.



Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen Köşek çiftinin kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.



Kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.



Tabanca üzerinde yapılan incelemede, parmak izi bulunan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da tutuklanmıştı.



YARGILAMA SÜRECİ



Sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç hakkında hazırlanan iddianamede, komşular arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet bulunduğu belirtilmişti.



Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu hakkında da sanıklara yönelik darbederek yaralama suçundan iddianame hazırlanmış, dava dosyası, Kılıç kardeşler hakkında açılan davayla birleştirilmişti.



Sanıklar arasında 5 gün önce başıboş köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı da duruşmalarda sanık ve müştekiler tarafından ifade edilmişti.



YEREL MAHKEMENİN KARARI



İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ı, Mehmet Köşek'i öldürdüğü için müebbet, Meryem Köşek ile kızı Funda Güçlü'yü öldürdüğü için de iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.



Ali İhsan Kılıç'a ayrıca Filiz Topaloğlu'na yönelik, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Kılıç'ı ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.



Mehmet Kılıç ise "kasten öldürmeye yardım" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Mehmet Kılıç'ı yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan müşteki sanık Filiz Topaloğlu'nun eylemi ise "nefsi müdafaa" olarak nitelendirilmiş ve beraatine hükmedilmişti.

