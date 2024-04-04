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Somali'de bombalı saldırı: 1 Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de bombalı saldırı: 1 Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti

'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik düzenlendi.

Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, yaptığı açıklamada, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.

Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı." dedi.

Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

TÜRK VATANDAŞININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ 

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.

Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.

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