4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kamuoyunda 4'üncü Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Yasayla, kadına karşı işlenen suçlarla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre, boşanmış eşe karşı işlenen suçlar eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır ceza kapsamına alınacak.



Eski eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının cezaları arttırılacak.



Düzenlemeyle, katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Tutuklama kararlarına dikey itiraz hakkı getirilecek. Sulh Ceza Mahkemelerine yapılan itirazlara Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri bakacak.



Yasayla, adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Adli kontrolün süresi ağır cezada en çok 2, terör suçlarında en çok 4 yıl olacak.



Hakkında yakalama kararı bulunan tanıklar ifade vermeyi taahhüt ederse savcılık kararıyla serbest bırakılabilecek.



Düzenlemeyle son olarak, açık cezaevinde bulunanlar ile açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara Covid-19 izni verilmesine ilişkin düzenlemenin süresi uzatılacak.



31 Temmuz'da sona erecek düzenleme, salgının devam etmesi halinde Adalet Bakanlığı tarafından 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.Genel Kurulda, 4. Yargı Paketi'nin kabul edilmesinin ardından Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.