SON DAKİKA: Ankara TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 kişi öldü

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

01.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 01.04.2021 - 15:45

SON DAKİKA: Ankara TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 kişi öldü

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Son dakika haberi! 

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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