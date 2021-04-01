SON DAKİKA: Ankara TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 kişi öldü

01.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 01.04.2021 - 15:45
Son dakika haberi!
Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...