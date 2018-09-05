Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerle sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Olası İdlib'e operayonuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bizim için şu an İdlib’deki durum önem arz ediyor. Orada 3,5 milyon insan var" dedi. Erdoğan, İdlib'de acımasız bir süreç işletildiğini vurguladı ve "Bir felaket yaşanırsa, çok ciddi bir katliam yaşanır" ifadesini kullandı.



Operasyon durumunda insanlarin kaçacaği ilk yerin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belli şeyler çözüldü, Türkiye’den geri dönüşler başladı havasında olduğumuz bir dönemde, şimdi bu tür bir risk gündemde" dedi.



Erdoğan, Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konu hakkında muhataplarıyla görüşmeleri olduğunu belirtti. Erdoğan "Bu görüşmeleri önemsiyoruz. Hepsinden öte Tahran zirvesini çok önemsiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkani Erdoğan Münbiç konusunda ise ABD ile görüşmeler sırasında varilan mutabakat ile şu anki durumun aynı istikamette yürümediğini söyledi.



Erdoğan, "Münbiç’te, başta Dişişleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pompeo ile yaptığı görüşmedeki noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Olay savsaklanıyor" dedi.



Erdoğan önümüzdeki süreçte Çavuşoğlu ve Akar’ın yapacağı görüşmelerde yeni bir süreç başlamasını umduğunu söyledi ve "Gerek Münbiç gerekse Tel Rıfat'ta, arzu edilen adımlar atılır inşallah." dedi.

ABD'YE RAHİP BRUNSON ELEŞTİRİSİ



Erdoğan, İzmir'de ev hapsinde tutulan Rahip Brunson hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir’deki hadisede hukuki süreç devam ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Kusura bakmasınlar, hukuk dışı bir şey talep edilemez" ifadesini kullandı.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK



Yerel seçimlerde ittifak konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Böyle bir durum yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz." dedi

"DEVLET AFFEDİCİ OLABİLİR"



Erdoğan af konusunda ise "Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur." dedi

