SON DAKİKA HABERİ: 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-7” operasyonunda 52 şüpheli yakalandı." dedi.

Yerlikaya, bu şüpheli şahısların, İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları ve alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli olduklarının tespit edildiğini belirtti.