10 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 25 gözaltı

Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna” yönelik 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8’ operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-8’ operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.



Bakan Yerlikaya’nın paylaşımının devamı şöyle:



“Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini ‘Yatırım Danışmanı’ şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211.500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Operasyonda Tabancalara, 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit paraya çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulmuştur”