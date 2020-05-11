SON DAKİKA HABERİ: 24 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberi! Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 8 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar ise devam ediyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...