SON DAKİKA HABERİ: 24 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedbirleri kapsamında 24 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

11.05.2020 - 00:00 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 00:58

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SON DAKİKA: İçişleri: 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 bin 716 kişiye işlem yapıldı

Son dakika haberi! Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 8 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 

24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar ise devam ediyor. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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