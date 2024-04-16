Son dakika haberi! Ankara’da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve Ankara Büyükeşçisi Jeffry Flake’i, beraberindeki heyetle birlikte Beştepe’de kabul edildi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede kritik konular da masaya yatırıldı.



Başdanışman Kılıç ABD tarafıyla, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İran ve İsrail arasındaki son gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan konularını görüştü.

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