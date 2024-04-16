SON DAKİKA HABERİ | ABD heyetiyle Beştepe'de önemli görüşme

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve Ankara Büyükeşçisi Jeffry Flake’i beraberindeki heyetle Beştepe’de kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Filistin’e yönelik saldırılar, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İran ve İsrail arasındaki son gelişmeler ie Azerbaycan-Ermenistan konuları ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ | ABD heyetiyle Beştepe'de önemli görüşme
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Son dakika haberi! Ankara’da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve Ankara Büyükeşçisi Jeffry Flake’i, beraberindeki heyetle birlikte Beştepe’de kabul edildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede kritik konular da masaya yatırıldı.

Başdanışman Kılıç ABD tarafıyla, ’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, ve İsrail arasındaki son gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan konularını görüştü.

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