SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve BM Daimi Temsilcisi Ankara'da

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.

02.03.2020 - 16:28 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 17:07

jeffrey.jpg

İlişkili Haberler

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu? (Radarları kör eden sistem)

SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu? (Radarları kör eden sistem)

son dakika haberi! ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi.

Craft ve Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft.


Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması öngörülüyor.

İDLİB'DE REJİM UÇAĞININ DÜŞÜRÜLME ANLARI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...