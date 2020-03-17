SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Gül'den karantina uyarısı

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den karantina uygulamalarına yönelik bir açıklama geldi.

"Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır" diyen Gül, ceza kanununa dikkat çekti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.

Karantina kurallarına uymamanın 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası bulunuyor.HABERE GİT

KARANTİNADAN KAÇMANIN CEZASI NE?