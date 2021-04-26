SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gaspetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir.



Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya birşey getirmemiştir.



KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır."

Türkiye her zaman ve her şart altında #KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. #KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gaspetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. pic.twitter.com/YXYya84wZb — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2021