SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze açıklaması

Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.20'de başladı.

Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de durum gittikçe ağırlaşıyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük bir miting İstanbul'da icra edilecek. İnsanlığın gözü önünde sivil toplum örgütlerinin dediği gibi bir soykırım gerçekleşiyor.

Gazze bütün insanlığın sınav verdiği bir yer haline geldi. Batılı ülkeler Filistinlilere destek verenleri suçlu ilan ediyorlar. Krizin çözümü yerine derinleşmesine çaba harcıyorlar. Batılı ülkelerin söylediği tek bir şey var; 'İsrail'in kendini savunma hakkı.' İsrail'in kendini savunma hakkı var ama bu uluslar arası hukuk kuralları içinde olur. İsrail'in savunma hakkı çocukları masum sivilleri öldürme hakkı değildir. Eğer siz masum çocukların ve sivillerin cesetleri üzerinde bunu yaparsanız, bu kendini savunm hakkı olmaz. Batı, sivillerin hakkını korumalı.

Kara harekatı korkunç sonuçlar doğuracaktır. İsrail, Gazze'yi insansız toprak parçası haline getirmek istiyor. ABD, çatışmanın derinleşmesine katkı sağlıyor. Barıştan bahsedenler insan öldürmek için asker yolluyorlar. Vekalet savaşlarına masum insanlar ölmeye devam ediyor.

Filistinlilerin, Mısır'a sürülmesi gibi yaklaşım olabilir mi? 2 milyon insanın zorla göç ettirilmesi faciaya yol açar.

Filistin devletini ortadan kaldıracak bir yaklaşım olamaz. Derhal acilen ateşkes ilan edilmesi gerekiyor. Ateşkese karşı çıkanlar bu cinayete ortaktır.

GAZZE İÇİN GARANTÖRLÜK FORMÜLÜ



Bizim söylediğimiz şey birinci olarak ateşkesin sağlanmasıyla birlikte bu garantörlük olmalı. Bu, aynı zamanda iki devletli çözümün garantörlüğü anlamında işlemelidir. İki devletli çözüm perspektifine gitmeden arkasından bir uluslararası güç gelsin ve iş burada bitsin dediğinizde uluslararası güç tek taraflı olarak sadece İsrail yönetimini muhatap almaya başlar. Filistin yönetimini muhatap almamaya başlar. Şu anda bunu oluşturabilecek birtakım Batılı ülkelerin verdikleri mesajları da görüyoruz. Uluslararası güç konuşlandırma işi, İsrail'in 'gel benim güvenliğimi sağla, Filistin yönetimini tanıma' gibisinden bir yaklaşımının neticesi olur. Söylediğimiz bu değil; bu, tam tersine iki devletli çözüme girecek bir şekilde ateşkesin garantörü olacak.

AK PARTİ VE MHP ARASINDA SEÇİM KOMİSYONU



AK Parti heyeti kendi içerisinde çalışmalarını olgunlaştırdı. MHP heyeti de kendi içerisinde çalışmalarını olgunlaştırdı. Bu takvim yakın zamanda işlemeye başlar.

BAHÇELİ'NİN GAZZE MESAJI



Sayın Bahçeli'nin Gazze konusundaki insani, vicdani ve siyasi hassasiyetini şükranla karşılıyoruz. Burada bütün insanlığın şu anda dikkatinin odaklandığı bu yer, aynı zamanda bizim tarihimizin ve milletimizin duygularının da çok güçlü bir parçası. Tarih boyunca böyle oldu, bugün de böyle ama şimdi birileri çıkıp da 'bizim bu coğrafyayla ilgimiz yokmuş, bizim Filistin davasıyla bir ilgimiz yokmuş' gibi birtakım açıklamaları temelsiz bir şekilde herhangi bir dayanağı olmadan yapabiliyor. Hatta Filistin davasının bu insani tarafını savunmakla milli davaları savunmak arasında bir çelişki varmış gibisinden bir tablo ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlar yanlıştır. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu insani, vicdani siyasi yaklaşım tabii ki takdire şayandır. Bu konuda bir ayrımız, gayrımız yoktur.

BLINKEN'IN TÜRKİYE'SİZ BÖLGE TURU



Amerika Dışişleri Bakanı'nın bölge turu yaparken Türkiye gibi bir ağırlık merkezine uğramaması ortaya koyduğu diplomatik faaliyetin ne kadar eksik ve vizyonsuz olduğunu göstermiştir. Zaten Türkiye'ye geldiğinde de duyacağı neydi? Yani buraya bu bahsettiğim şekilde bu savaş gemilerini, uçak gemilerini göndermenin bir manası yok. Orada 'bir diplomasi, barış çerçevesi oluşturması gerekiyor' mesajını duyacaktı ama anlaşıldığı kadarıyla bunu duymak istemiyorlar. Bölgeye yaptıkları ziyarete tek taraflı tezlerinin kabulü için birtakım yoklamalar ya da test etmeler şeklinde geçiyor ama bu açıdan da çok başarılı olmadığı gözüküyor. Bunu yapanların aslında planlamalarının, diplomatik aklı işletme biçimlerinin ne kadar zaaf içerisinde olduğunu gösterir.



Kudüs'te Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar var. Biz hepsinin barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Biz Filistinli çocukların da İsrailli çocukların da rahat uyumasını istiyoruz ama bugün Filistinli çocukların, kadınların üzerine bomba yağdırırken bunlar birtakım seri cinayetlere kurban giderken çıkıp oraya 'ben buraya Yahudi kimliğimle geldiğim' gibisinden dini aidiyete atıf yapmak son derece yanlış bir yaklaşımdır.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ



İsveç'in NATO'ya üyeliği Meclis'in takdirinde. Meclis'e gönderilmesi, siyasi iradenin tasarrufu ama Meclis'in geçmesi, geçip geçmemesi yüce meclisin tasarrufu olacaktır. Dolayısıyla yüce Meclis bunu değerlendirecektir.



F-16 konusunda da İsveç'in bu terör örgütlerine karşı attığı adımlar konusunda da ilerlemeler var. Bunları kaydediyoruz. Tabii sıkıntılı gördüğümüz durumlar da var ama sonuç olarak bunu takdir edecek olan yüce meclistir. Meclis Başkanı'mızın komisyona göndermesi, komisyonda bunun tartışılmasıyla birlikte ortaya çıkacak tabloyla takvim işleyecek. Bunlar gerçekleşmeden takvim konusunda şu anda bir şey söyleyemiyoruz.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI



Şu ana kadar bir kamp değerlendirmesi yapmadık. Bildiğiniz gibi uluslararası gündem yoğun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yoğun bir mesaisi var. Kasım ayı da çok yoğun bir şekilde geçecek. Tabii milletvekillerimizle buluşma için başka imkanlarımız da var. Adayla ilgili kriterlerimiz zaten belli. Bu kriterlerin birtakım ilkeler temelinde ahlaki temelde olanları var, birtakım da siyasi temelde olanları var. Dolayısıyla süreç başladığında bu kriterler hassasiyetle uygulanacak."