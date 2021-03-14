SON DAKİKA HABERİ: Ankara Başsavcılığı: HDP'li Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.



Öztürk, Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinin ardından basılan bir hatıra pulunda yer alan haritaya atıfta bulunarak, "Pulun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, Tüm Kürtlere aittir" demişti.

Soruşturma bu açıklama nedeniyle başlatıldı. Hatıra pulunda, Papa Francis'in resminin arka fonunda yer alan haritada, Türkiye’nin bazı illerinin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne dahil edildiği görülmüştü. Ankara'dan da o haıra puluna tepki gelmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...