SON DAKİKA HABERİ: Ankara Başsavcılığı: HDP'li Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

14.03.2021 - 16:44 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 17:06

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Başsavcılığı: HDP'li Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Öztürk, Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinin ardından basılan bir hatıra pulunda yer alan haritaya atıfta bulunarak, "Pulun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, Tüm Kürtlere aittir" demişti.

Soruşturma bu açıklama nedeniyle başlatıldı. Hatıra pulunda, Papa Francis'in resminin arka fonunda yer alan haritada, Türkiye’nin bazı illerinin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne dahil edildiği görülmüştü. Ankara'dan da o haıra puluna tepki gelmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...