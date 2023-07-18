SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama

Geçtiğimiz ay Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda çıkan yangınla bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirilmişti.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."