SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama oldu. Yaralıların olduğu ifade ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama
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Kayaş'ta bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 4 yaralı var, patlamanının nedeniyse henüz bilinmiyor. 

MKE fabrikasında patlama: Ölen 5 işçiden 3'ü eğitim sürecindeydi

MKE fabrikasında patlama: Ölen 5 işçiden 3'ü eğitim sürecindeydi

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Geçtiğimiz ay Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda çıkan yangınla bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirilmişti. 

MSB açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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