SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama

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Ankara Kayaş'ta bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 4 yaralı var, patlamanının nedeniyse henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz ay Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda çıkan yangınla bir patlama meydana gelmişti.
Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirilmişti.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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