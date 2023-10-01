SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kızılay'da bombalı saldırı girişimi: Teröristlerden biri PKK üyesi

Son dakika haberi! Başkent Ankara’da bu sabah saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre; bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü girişi kapısı önüne yanaşan hafif ticari araçtaki teröristlerden birisi kendini patlattı.
Emniyet güçlerinin anında karşılık vermesiyle diğer terörist de etkisiz hale getirildi.
Bakan Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, "Hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada teröristlerden birinin BTÖ (PKK) üyesi olduğunun tespit edildiği, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Öte yandan olay yerindeki incelemede 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı ele gecirildiği bilgisi paylaşıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılına başlayacağı toplantıya saatler kala gerçekleşen saldırı girişiminin ardından Ankara’da güvenlik önlemleri artırıldı.
“YARALI POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR”
Bakan Yerlikaya, yaralı polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavilerinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün tüm daireleriyle olayı soruşturduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, “Adalet Bakanımız açıklama yaptı, adli soruşturma başlatıldı.” ifadelerini kullandı, saldırı girişimine ilişkin ayrıntıları netleştikçe paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.
SOSYAL MEDYA UYARISI
Öte yandan Bakan Yerlikaya bir de uyarıda bulundu.
Saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındığını hatırlatan Yerlikaya, “Sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesabından görüntü paylaşanları uyarıyorum.” dedi.
ADALET BAKANI: GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü, tüm detayların araştırıldığını bildirdi.
Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti.
Bakan Tunç, "Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor. Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Tunç, "Milletimizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan tüm örgütlerle oluşumlarla terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu tür olaylar kararlılığımıza zerre kadar sekte vurmayacaktır." dedi.
"TÜM DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR"
Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.
"Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna Tunç, "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.
Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri