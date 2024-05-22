SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

OLAYDA ADI GEÇEN KADIN KONUŞTU



Cinayette adı geçen Sultan Durmaz ise Ata Emre’nin üst kattaki komşusuna pizza getirdiğini söyledi. Bir anne olarak çok üzüldüğünü belirten Durmaz, “Yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim.” dedi.

"12 YILDIR BU AİLE İLE MÜCADELE EDİYORUM"

12 yıldır bu aile ile mücadele ettiğini anlatan Durmaz, “4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan’dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir’i ben terk ettim. Orhan’ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan’ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum.” ifadelerini kullandı.



"AZMETTİREN BABASI"



Ata Emre’nin annesi Zuhal Akman ise E.Ö’nün babası tarafından azmettirildiğini söyledi. Anne Akman, “Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı.” diye konuştu.



BABA DA TUTUKLANDI



Cinayetle ilgili olarak tekrar gözaltına alınan E.Ö’nün babası Orhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.