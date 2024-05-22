SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın Balıkesir’de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu
Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı

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Son dakika haberi! ’de öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

Savcılık, 18 yaşından küçük olan katil zanlısı E.Ö’nün, tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu - 1

NE OLMUŞTU?

Üniversiteli Ata Emre Akman, ’de bir zincir restoranda çalışmaya başlamasının 5’inci gününde motosikletinin önünü kesen E.Ö’nün bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Genç Ata Emre, E.Ö’nün 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti.

Kasten yaralama ve tehdit gibi ayrı ayrı altı suçtan kaydı bulunan E.Ö, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

"BENİ TERSLEDİ, BIÇAKLADIM"

Katil zanlısı E.Ö, emniyette verdiği ifadesinde, “Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu - 2

OLAYDA ADI GEÇEN KADIN KONUŞTU

Cinayette adı geçen Sultan Durmaz ise Ata Emre’nin üst kattaki komşusuna pizza getirdiğini söyledi. Bir anne olarak çok üzüldüğünü belirten Durmaz, “Yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim.” dedi.

"12 YILDIR BU AİLE İLE MÜCADELE EDİYORUM"

12 yıldır bu aile ile mücadele ettiğini anlatan Durmaz, “4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan’dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir’i ben terk ettim. Orhan’ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan’ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"AZMETTİREN BABASI"

Ata Emre’nin annesi Zuhal Akman ise E.Ö’nün babası tarafından azmettirildiğini söyledi. Anne Akman, “Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı.” diye konuştu.

BABA DA TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili olarak tekrar gözaltına alınan E.Ö’nün babası Orhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öldürülen kurye Ata Emre Akman'ın ailesi NTV'ye konuştu

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