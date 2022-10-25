SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dişişleri Bakanı ile görüştü
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
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