SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dişişleri Bakanı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dişişleri Bakanı ile görüştü

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