SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli: 4 ilde çıkan 6 orman yangını kontrol altına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 4 ilde çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 23:13 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 00:02

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli: 4 ilde çıkan 6 orman yangını kontrol altına alındı

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Beş ilde orman yangınları (Bakan Pakdemirli'den açıklama)

Beş ilde orman yangınları (Bakan Pakdemirli'den açıklama)

Son dakika haberi!  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, söndürme çalışmaları gün boyu devam eden orman yangınlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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