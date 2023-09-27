SON DAKİKA HABERİ: Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katili 71 gün sonra teslim oldu ve tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de bisiklete binerken bir otomobilin hızla çarpması sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.



Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan Temel Ünlü (24), bugün savcılığa giderek teslim oldu.

17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?



18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.



Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.

