SON DAKİKA HABERİ: CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Evde tut" çağrısı
SON DAKİKA HABERİ: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de alınan corona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır. Artık sorun “evde kal” aşamasından “evde tut” aşamasına geçmiştir" ifadelerini kullandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.