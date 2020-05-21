SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske yolladık

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Konuşmanın başında duygularını dile getiren Japonya Başbakanı Abe, ''Türkiye Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle salgınla mücadele etti'' dedi. Abe, ''Bu hastanenin aslında Haziran ayında faaliyete geçmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile daha erken bir tarihte açıldı'' açıklamasında bulundu.

Japonya Başbakanı Abe, ''Gelişen ülkelere, Japon yeni kredisi başta olmak üzere finansal destek için istekli ve hazırız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



''Açılışını yaptığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz sadece estetik bakımdan değil, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur tablosu olacak.

GÜNLÜK 35 BİN AYAKTA HASTA KAPASİTESİ

789 bin metrekare alan üzerine kurulu bu hastane ile şimdiden dünyanın sayılı hastanelerine girmiştir. Günlük 35 bin ayakta hasta ve 500 özellikle ameliyat yapılmasını planlıyoruz. 3 helikopter pisti ve İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancılara da hizmet edecektir. İstanbul artık uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.

82 ÜLKEYE CORONA YARDIMI

Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek teşkil etmekte. Nitekim dün itibari ile günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Normalleşme ile ilgili adımları atarken de tedbirleri asla elden bırakmıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızın yanı sıra 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske yolladık.