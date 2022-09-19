SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'den müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini bekliyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin “5. Geleneksel Gala Yemeği” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

ABD ile Türkiye'nin çözemeyeği sorun yok.



Sizler Türkiye'nin ABD'deki gönül elçilerisiniz, Türkiye'ye artan ilgide sizin payınız çok büyük.



Entegrasyonu kuvvetli şekilde destekliyoruz, vatandaşlarımız kendi değerlerine sahip çıkarak yaşadığı topluma uymalı.



Birliğimizi muhafaza etmeniz, ABD'li dostlarımızın tarihimizi iyi anlamasına yardımcı olur.



Milletimizle ilgili gerçeklerin ABD'de daha iyi idrak edilmesini sağlamak hepimizin görevi.



PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız.

Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek, ABD'den müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini bekliyoruz.



İslam düşmanlığı dünya genelinde artıyor, ABD'li müslümanlar da böyle saldırılara uğruyor.



ABD ve Türkiye'nin kendi arasında çözemeyeceği sorun yoktur.



Milli güvenliği ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılığımız olsa da Biden ile birçok konuda mutabıkız.



Ukrayna konusunda verdiğimiz destek ortada, Tarım koridoru ile attığımız adım herkesin takdirini topladı.



20 yılda Türkiye'yi her alanda hayal edilemeyen seviyeye taşıdık, reformlarla sessiz devrime imza attık.

Mültecileri Ege'de boğan bir ülke yok, onları denizden toplayan bir Türkiye var.

Oy kullanarak Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin görevidir.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

