SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan, su sıralarda ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Görüşme bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü 48 belediye başkan adaylarını açıklayacak. İki liderin bu konuyu görüştüğü ve seçim işbirliğini ele aldığı öğrenildi.

Görüşmede işçi ve Bağkur emeklilerinin zam beklentisinin de görüşüldüğü düşünülüyor.

NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞME

Saat 17.00'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay bu görüşmenin en önemli başlığı olduğu aktarıldı.

İkilinin Atalay kararını görüşmesi de beklentiler arasında.

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