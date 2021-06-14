SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinin ardından açıklama yapıyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği Brüksel'de baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Biden'ın başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Yaptığımız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor.

Corona virüs salgını küresel sistemdeki açıkları gözler önüne sermiştir. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz.

Dönem sorumluluktan kaçma değil elinin taşın altına koyma dönemidir. Akdeniz'den Karadeniz'e NATO'nun ittifakına ihtiyaç duyulan her yerde NATO görev almalıdır.





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