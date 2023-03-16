SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kuracağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nin kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Deprem felaketinde 49 binden fazla insanımızı kaybettik.

Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız.

TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor.



Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.

Tüm olumsuzluklara rağmen deprem haberini alır almaz devletin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. 35 bini yardım ve destek ekibi olmak üzere 272 bin kamu görevlimiz seferber oldu.

Depremin ilk anlarından itibaren başlattığımız seferberliği şehirlerimizin yeniden ihya ve inşa sürecinde de gösteriyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamınındaki konut sayısını çözecek şekilde kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. 20 yılda yaşanan doğal afetlerden sonra hiçbir insanımızı açıkta bırakmadıysak, depremzedeleri de mağdur etmeyeceğiz.



"MAYIS AYINA KADAR 100 BİN KONTEYNER KURULACAK"

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerlerin yaklaşık 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor. Bu ay sonuna kadar sayı 10 bine ulaşacak.

Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.

Kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram.

İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık.

TÜRK YATIRIM FONU ANLAŞMASI

Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır.

Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz. Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte TDT, yeni bir ses, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...