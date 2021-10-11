SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı.

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 2 polisin şehit olduğu son saldırı ve Türkiye topraklarını hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını belirten Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"FAHİŞ FİYAT KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Türkiye salgında en iyi kriz yönetimi yürüten ülkelerin başında geliyor. Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru, refahıdır. Fahiş fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışan ve üreticilerimiz için her türlü tedbiri alıyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİ DEĞİŞİYOR"

Önümüzdeki dönem içni yeşil kalkınma devrimini tüm çalışanlarımızın merkezine yerleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz.İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün statüsünü yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı olarak yapılandıracağız.

"ARTIK GÖÇMEN YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA ÜSTLENEMEYİZ"

Son dönemde göç yönetiminde de yeni strateji ve uygulamaları da devreye alıyoruz. Son 5 yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik. Artık bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir. Sadece maddi külfet paylaşımıyla meselenin çözülemeyecek boyuta ulaştığını herkes görmelidir. Türkiye'nin bu doğrultuda atılacak her adıma katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın.