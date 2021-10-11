SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den gelen tehditleri bertaraf etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Artık tahammülümüz kalmamıştır. En sıra sürede gereken adımları atacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdiklerini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 19:24 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 20:52

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız

İlişkili Haber

SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 2 polis şehit, 2 polis yaralı

SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 2 polis şehit, 2 polis yaralı

Son dakika i! 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

, toplantı sonrası açıklama yaptı. 

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

Erdoğan konuşmasında Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 2 polisin şehit olduğu son saldırı ve topraklarını hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını belirten şunları söyledi: 

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"FAHİŞ FİYAT KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

salgında en iyi kriz yönetimi yürüten ülkelerin başında geliyor. Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru, refahıdır. Fahiş fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışan ve üreticilerimiz için her türlü tedbiri alıyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz. 

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİ DEĞİŞİYOR"

Önümüzdeki dönem içni yeşil kalkınma devrimini tüm çalışanlarımızın merkezine yerleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz.İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün statüsünü yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı olarak yapılandıracağız.

"ARTIK GÖÇMEN YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA ÜSTLENEMEYİZ"

Son dönemde göç yönetiminde de yeni strateji ve uygulamaları da devreye alıyoruz. Son 5 yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik. Artık bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir. Sadece maddi külfet paylaşımıyla meselenin çözülemeyecek boyuta ulaştığını herkes görmelidir. 'nin bu doğrultuda atılacak her adıma katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...