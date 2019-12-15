SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye soykırım kararı tepkisi: Gerekirse İncirlik'i kapatırız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"(Libya ile mutabakat muhtırası) Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda."



"Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."



"Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir."



"(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz."



"(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır."



"(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir."



"ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir."



"Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız."



"Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika'nın yüz karasıdır."



"Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada (Suriye) yaşayan vatandaşların huzurunun nasıl sağlanacağı."

"YPG-PYD, bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere saygısızlıktır."



"Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar. Halbuki bize verdikleri söz böyleydi. Çıkartamayınca da iş başa düşüyor."



"Biz PKK ile mücadelenin, DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak şekilde yapılması gerektiği görüşündeyiz."



"Yarın saat 16.00 gibi Şansölye Merkel ile bir telefon görüşmem olacak."



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