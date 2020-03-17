SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dörtlü zirve açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklama'da şu ifadederi kullandı:

"Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4’lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede corona virüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk."

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.



Dörtlü zirvede yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.



Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, corona virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.